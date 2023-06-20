Деньги 20 июня 2023, 03:16 Названы 10 вакансий с самой большой зарплатой в сельской местности KP.RU: механизатор-комбайнер стал самой высокооплачиваемой вакансией на селе РИА «Новости»

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Сервис по подбору персонала hh.ru перечислил 10 самых высокооплачиваемых вакансий в сельской местности. Первое место занял механизатор-комбайнер с зарплатой от 220 тысяч рублей до вычета налогов, сообщила KP.RU.

На втором месте — комбайнер с доходом до 250 тысяч рублей. Третье место в рейтинге занимает отраслевой технолог молочного направления «Китай» с зарплатой 150-250 тысяч рублей.

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Далее идут главный технолог и агроном с зарплатой от 150 тысяч рублей. Завершают список тракторист-комбайнер (80-250 тысяч рублей), старший зоотехник по кормам (до 179 200 тысяч рублей), рабочий на производстве (от 120 тысяч рублей).

Последние два места достались трактористу-машинисту (до 150 тысяч рублей) и главному механику (до 127 тысяч рублей).

На начало лета в России имеются почти 32 тысячи вакансий на селе. Это на 24% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

«При этом конкуренция за рабочие места в отрасли крайне низкая — менее трех резюме на одну открытую вакансию (год назад она была на уровне четырех)», — сказано в сообщении сервиса.

Ранее мэрия Кургана перечислила самые востребованные профессии. Это слесарь, газосварщик, оператор станков с программным управлением.