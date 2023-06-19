19 июня 2023, 18:46
Самые востребованные профессии перечислили в администрации Кургана
Администрация Кургана: вакансии слесаря и газосварщика наиболее востребованы
Вакансии слесаря, газосварщика и оператора станков с программным управлением на данный момент наиболее востребованы в Кургане. Об этом изданию Ura.ru рассказали в администрации региона.
«Слесарь механосборочных работ — 229 вакансий. Газосварщик — 228. Оператор станков с программным управлением — 224», — сообщили в мэрии.
Реклама
Город также нуждается в следующих специалистах: токари, наладчики станков и манипуляторов с программным управлением, водители автобусов. На данный момент в Кургане доступно более четырех тысяч вакансий.
Курган
Работа
Реклама
Реклама