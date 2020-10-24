Названо главное отличие мошенника от банковского сотрудника

Телефонные мошенники хорошо приспособились к алгоритму работы банков и их сотрудников. Определить по телефону, кто из них звонит, довольно трудно. Тем более, что злоумышленники не всегда просят назвать личные данные.

Об этом в интервью радио Sputnik предупредил начальник отдела по противодействию мошенничеству компании «Инфосистемы Джет» Алексей Сизов.

«Встречаются случаи, когда злоумышленники звонят и не пытаются получить никакой информации, кроме той, какие карточки каких банков есть у потребителя», — рассказал Алексей Сизов.

С помощью подобных звонков мошенники собирают предварительную информацию для планомерной целевой атаки. Но как бы убедительны они не были, их все же можно опознать. Алексей Сизов объяснил, что банк не может самостоятельно приостанавливать активность платежных инструментов клиентов. Злоумышленникам для этого нужна дополнительная информация.

«Возьмем классический случай, когда мошенник звонит под видом сотрудника банка и просит продиктовать те или иные коды для блокировки карты. Банк имеет право совершать действия по блокировке карты, счета, приостановке операции, более того, в случае необходимости обязан сделать это в рамках российского законодательства. Поэтому банк сначала блокирует карточку, а потом связывается с клиентом и задает вопросы», — рассказал эксперт.

Поэтому в 99% случаев просьбы продиктовать какие-либо данные исходят от мошенников.

Сотрудники банков в принципе не должны задавать вопросы о кодовых словах, одноразовых паролях или значении номера CVV. Сизов подчеркнул, что мошенники приостанавливают свою деятельность, если понимают, что человек не поддается на уговоры.

Генеральный директор финтех-компании TWINO Ашот Торосян ранее предлагал переводить беседу со злоумышленниками в шутку. Их также может отпугнуть попытка перехватить инициативу на себя, задавая вопросы, ответить на которые сможет только банковский служащий.