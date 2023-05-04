Технологии 04 мая 2023, 18:14 «Яндекс» с 5 мая запретит использовать пароль от аккаунта в сторонних приложениях Freepik

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«Яндекс» с завтрашнего дня закроет возможность использования пароля от аккаунта в сторонних приложениях. Об этом сообщил ТАСС, процитировав рассылку от компании. Мера призвана увеличить безопасность аккаунтов.

«Пятого мая 2023 года мы закрываем возможность использовать пароль от аккаунта „Яндекс ID“ в сторонних почтовых приложениях, календарях и клиентах к „Яндекс Диску“, которые подключаются по протоколам POP3 / IMAP / SMTP / WebDAV / CalDAV», — отметили в компании.

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Пользователям, которые используют почтовые клиенты Microsoft Outlook, Mozilla Thunderbird, The Bat и стандартные почтовые клиенты Mac OS, Android и Microsoft Windows, посоветовали придумать для приложений другие пароли.

В компании добавили, что ограничение применения пароля от «Яндекса» в других сервисах — постепенный процесс, который запустили еще в начале апреля и который продлится несколько месяцев. На каждом этапе авторизацию будут отключать для десятков тысяч пользователей — и так до тех пор, пока ее не закроют у всех, пояснили в «Яндексе» «Российской газете». Компания напомнила, что неизменно предупреждает клиентов о любых изменениях заранее и составляет для них подробную инструкцию.