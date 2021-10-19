Названа средняя сумма кредитов опрошенных россиян

Большинство опрощенных россиян чаще всего берут кредиты на сумму до трех миллионов рублей. Каждый десятый участник опроса сообщил, что брал заем больше шести миллионов рублей. В опросе приняли участие пять тысяч совершеннолетних респондентов.

Об этом сказано в исследовании аналитического центра университета «Синергия», на которое ссылается РИА «Новости».

«В случае 29,6% граждан максимальный размер кредита составлял 1-3 миллиона рублей. Еще 23,2% кредитовались на сумму от 150 до 500 тысяч рублей, 15,4% — на сумму от 500 до одного миллиона рублей», — сказано в тексте исследования.

Кредит, не превышающий 100 тысяч рублей, брали 21,4% опрошенных россиян. Только 10,4% участник опроса брали заем на сумму более шести миллионов рублей. Сейчас выплачивают кредиты 56% респондентов. Хотят в ближайшем году взять кредит 21,6% респондентов. Не намерены оформлять банковский заем 78,4% опрошенных.

Четверть зарплаты готовы потратить на обслуживание кредита 70,4% участников опроса.

«Тратить на это треть заработка могут 15,4%, а половину — 9,4% человек. Около 4,8% участников опроса выразили готовность отправлять на погашение задолженности большую часть зарплаты», — отметили аналитики «Синергии».

Самыми психологически сложными кредитами независимый финансовый консультант Ольга Трофименко назвала долги по картам. Их обладатели даже не замечают, как проваливаются в долговую яму.