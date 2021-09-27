Финансовый консультант перечислила самые «сложные» кредиты

Независимый финансовый консультант Ольга Трофименко рассказала, что некоторые займы сложно возвращать не только из-за недостаточного количества денег, но из-за психологических причин. По ее словам, самыми тяжелыми являются долги по картам. Об этом сообщила радиостанция Sputnik.

«Банки очень часто увеличивают лимиты, и человек, расплачиваясь кредитной картой, не ощущает, сколько денег потратил. Обычно кредитными картами расплачиваются не за самые нужные вещи, это, скорее, импульсивные, спонтанные покупки. Человек вносит платеж, уменьшает размер кредита, но при этом снова тратит деньги и снова уходит в кредит, проваливается в кредитную яму, не замечая этого», — пояснила Трофименко.

Также она считает, что «неприятно» выплачивать кредиты, которые были взяты на развлечения. Например, на отпуск, свадьбу или путешествие. Деньги получались единожды, а выплачивать их нужно на протяжении длительного времени. Морально такой кредит закрывать очень сложно.

По словам специалиста, прежде чем брать любой займ, нужно оценить свои возможности. Лучшего всего иметь финансовую подушку, чтобы в случае непредвиденной ситуации был определенный запас денег. Кроме того, все платежи по кредитам должны составлять не более 30% дохода. Свыше этой суммы человек попадает в опасную долговую яму, подытожила финансовый эксперт.