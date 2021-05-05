Названа причина резкого интереса к бумажным рублям

Резкий рост спроса на наличные деньги в России связан с предпраздничным ажиотажем и объявлением о нерабочих днях. Такое мнение РБК высказал глава центра разработки стратегии Газпромбанка Егор Сусин.

В апреле россияне сняли рекордный объем наличных денег. Это уже традиционно происходит, когда люди готовятся к майским праздникам, но в этом году россияне сняли примерно на 100 миллиардов больше, чем обычно. По мнению Сусина, это связано с объявлением о длинных нерабочих днях с 1 по 10 мая.

«Решение властей „удлинить“ майские праздники может быть одной из причин, почему люди решили сконцентрировать запас наличных», — заявил Сусин.

Спрос на наличность может вырасти и летом, так как туристический спрос внутри страны, скорее всего, будет высоким, отметил эксперт. Дело в том, что значительная часть туристического сектора в России находится в зоне наличных расчетов. Поэтому когда люди будут активно путешествовать, это приведет к еще большему оттоку в наличность.

Россияне ранее рассказали, как майские каникулы могут отразиться на их кошельке.