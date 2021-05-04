Россияне рассказали о влиянии майских каникул на свои доходы

Каждый третий россиянин опасается, что из-за длинных майских каникул его доходы снизятся. Но каждый десятый при этом, наоборот, рассчитывает увеличить свои заработки. Об этом свидетельствуют результаты исследования сервиса Webbankir, сообщило РИА «Новости».

Более половины опрошенных (56,6%) заявили, что дополнительные нерабочие дни никак не отразятся на их кошельке. При этом 33,8% опасаются снижения доходов, а 9,6% настроены заработать больше.

Объявление о дополнительных нерабочих днях почти не отразилось на планах россиян. Многие из них (67,8%) останутся дома, как и планировали. Только 1,5% заявили, что поедут отдыхать на курорты внутри страны или за ее пределами. А 27,3% сказали, что просто поедут за город.

Почти половине россиян (46%) хотелось бы, чтобы такие длинные майские каникулы были каждый год. Но если ради увеличения праздников в мае придется пожертвовать новогодними каникулами, то большинство (57,1%) выступает против такой идеи.

Аналитики ранее представили прогноз по росту цен и инфляции в мае.