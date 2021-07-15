Названа лучшая валюта для сбережений в ближайший год

В ближайшие полгода-год лучшей валютой для сбережений будет доллар. Все дело в том, что высокая инфляция в США может привести к ослаблению по отношению к доллару большинства валют развивающихся рынков, в том числе рубля. Об этом рассказал эксперт по фондовому рынку «БКС Брокер» Дмитрий Бабин.

«Пока рубль выглядит относительно сильно благодаря высоким ценам на нефть. В то же время остальные валюты на данных по инфляции в США снизились к доллару, так как инфляционное ускорение увеличивает вероятность более раннего старта ужесточения монетарной политики ФРС», — рассказал он РИА «Новости».

По его мнению, пока чиновники регулятора продолжают убеждать себя и рынки, что всплеск инфляции является временным, инвесторы будут сохранять оптимизм. Несколько дней назад Министерство труда США сообщило, что годовая инфляция в стране в июне неожиданно ускорилась до 5,4% с майских 5%. Известно, что темпы роста цен в стране сохраняются на максимальном уровне с августа 2008 года третий месяц подряд.

Бабин отметил, что в ближайшие 6–12 месяцев доллар будет считаться более предпочтительной валютой для хранения сбережений.