Экономист спрогнозировал падение доллара

Осенью курс доллара США может установиться на уровне 70 рублей. Такой прогноз сделал экономист ИК «Универ Капитал» Артем Тузов, сообщило агентство «Прайм».

Сейчас курс американского доллара по отношению к российскому рублю растет. Но к осени национальная валюта может укрепиться до 70 рублей за доллар, спрогнозировал Тузов.

Экономист напомнил, что в июле российские власти полностью отказались от доллара на балансе Фонда национального благосостояния. На американскую валюту прежде приходилось 35% объема ФНБ. Теперь при поступлении доходов с продаж нефти и газа доллар будут конвертировать в другие валюты. По словам экономиста, это создаст постоянный источник давления на курс доллара к рублю.

Тузов отметил: хотя сейчас североморская нефть Brent торгуется по ценам, близким к апрелю 2019 года, когда за доллар давали около 65 рублей, нужно учитывать нынешний уровень мировой инфляции. Поэтому курс 70 рублей за доллар более вероятен, сказал он.

Ранее эксперты назвали «честный» курс рубля к доллару.