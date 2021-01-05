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    05 января 2021, 08:44

    Названа лучшая валюта для сбережений в 2021 году

    Андрей Иванов

    В наступившем году евро будет укреплять свои позиции и расти. Хорошая динамика восстановления европейской экономики поддержит рост его курса, поэтому сбережения лучше всего хранить именно в этой иностранной валюте. Таким мнением с РИА «Новости» поделился эксперт по фондовому рынку компании «БКС Мир инвестиций» Михаил Зельцер
    Названа лучшая валюта для сбережений в 2021 году

    «Считаем, что динамика европейской экономики будет опережать восстановление американской, а фискальные программы США будут оказывать девальвационное давление на доллар. Таким образом, евро уже в первом полугодии 2021 года может окрепнуть относительно доллара до 1,3. Это говорит о том, что хранение части средств в иностранной валюте может быть более предпочтительно в евро», — приводит агентство слова собеседника.

    По словам Зельцера, потенциал есть и у юаня и иены. Эксперт подчеркнул, что стоит обратить внимание на валюты стран БРИКС, особенно на ранд и рупию. У Индии есть хорошие шансы за счет эффекта низкой базы быстро справиться с экономическим провалом из-за пандемии коронавируса.

    Зельтцер отметил, что эти валюты — экзотика для россиян. Инвестировать в них рискованно из-за краткосрочной изменчивости цены на фоне низкой ликвидности.

    Ранее исполнительный директор Klopenko Group Дмитрий Иванов посоветовал хранить свои деньги в нескольких стабильных мировых валютах. Экономист объяснил, что это самая надежная схема, которой пользуются банки.