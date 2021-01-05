Названа лучшая валюта для сбережений в 2021 году

«Считаем, что динамика европейской экономики будет опережать восстановление американской, а фискальные программы США будут оказывать девальвационное давление на доллар. Таким образом, евро уже в первом полугодии 2021 года может окрепнуть относительно доллара до 1,3. Это говорит о том, что хранение части средств в иностранной валюте может быть более предпочтительно в евро», — приводит агентство слова собеседника.

По словам Зельцера, потенциал есть и у юаня и иены. Эксперт подчеркнул, что стоит обратить внимание на валюты стран БРИКС, особенно на ранд и рупию. У Индии есть хорошие шансы за счет эффекта низкой базы быстро справиться с экономическим провалом из-за пандемии коронавируса.

Зельтцер отметил, что эти валюты — экзотика для россиян. Инвестировать в них рискованно из-за краткосрочной изменчивости цены на фоне низкой ликвидности.

Ранее исполнительный директор Klopenko Group Дмитрий Иванов посоветовал хранить свои деньги в нескольких стабильных мировых валютах. Экономист объяснил, что это самая надежная схема, которой пользуются банки.