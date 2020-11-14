Экономист посоветовал хранить сбережения в разной валюте

Многие привыкли хранить свои сбережения в долларах, но лучше воспользоваться схемой мировых банков. Деньги стоит перевести в разные стабильные валюты, пояснил исполнительный директор Klopenko Group Дмитрий Иванов.

По словам Иванова, привычные доллары можно заменить наиболее стабильными валютами. Это могут быть швейцарский франк, евро, японская иена или китайский юань. При этом экономист посоветовал переводить свои сбережения не в одну валюту, а в разные.

«Именно таким образом поступают все центральные банки мира, которые хранят средства в национальной валюте, в долларах, евро, других валютах, а также в золоте и серебре», — привело слова Иванова агентство «Прайм».

В 2020 году рубль подешевел по отношению к доллару более чем на 20%. Однако швейцарскому франку и евро удалось подорожать на 30%, а японской иене — на 28%. Китайский юань стал стоить по отношению к рублю больше на 26%. Франк стал стоить меньше евро и остановился на отметке в 84 рубля, а евро стоит уже более 90 рублей. Экономист отметил, что для россиян очень доступен китайский юань, который можно купить примерно за 12 рублей.