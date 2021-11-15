Названа главная экономическая проблема России

Макроэкономическая ситуация в России стабильна, угроз для нее сейчас не так много, заявил аудитор Счетной палаты Алексей Саватюгин. Основной проблемой, по его словам, является инфляция.

«…Мне кажется, что для макроэкономической стабильности в России сейчас вообще не так много угроз. Потому что у нас стабильная макроэкономическая ситуация, спасибо мировой конъюнктуре, у нас золотовалютные резервы на историческом максимуме, накоплена хорошая финансовая подушка. Но вы правы, инфляция — основная макроэкономическая проблема», — отметил Саватюгин в беседе с РИА «Новости».

Сейчас Банк России прогнозирует годовую инфляцию уже ближе к 8%, напомнил собеседник агентства, а их таргет в два раза ниже — 4%.

«Но до тех пор, пока Банк России ставит во главу угла именно борьбу с инфляцией, а не какие-то другие макропоказатели, он будет ставку повышать. Чтобы экономика была предсказуемая и стабильная, инфляция должна быть гораздо ниже», — аудитор Счетной палаты.

Последние месяцы года считаются худшими для курса рубля. Российская валюта падает по отношению к доллару из-за погашения внешних долгов, увеличения бюджетных трат и повышенного спроса населения на импортные товары перед новогодними праздниками. Но в этом году ситуация может измениться и рубль пойдет вверх. Вложение денег иностранными инвесторами, по словам аналитика по фондовому рынку Дмитрия Бабина, позволит еще больше укрепить рубль. Если до конца года на мировых рынках не будет никакого потрясения, то курс доллара останется в диапазоне 69−71 рубля.