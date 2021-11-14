Названы условия удешевления валюты к новому году

Последние месяцы года считаются худшими для курса рубля. Российская валюта падает по отношению к доллару из-за погашения внешних долгов, увеличения бюджетных трат и повышенного спроса населения на импортные товары перед новогодними праздниками. Но в этом году ситуация может измениться и рубль пойдет вверх. Причины такого поведения национальной валюты перечислил агентству «Прайм» аналитик по фондовому рынку Дмитрий Бабин.

Эксперт напомнил, что в последние два года ноябрь и декабрь были позитивными для курса рубля и национальная валюта укрепилась по отношению к бивалютной корзине. Такую же ситуацию финансисты наблюдают и сейчас.

По словам Бабина, значительную поддержку рублю оказывают высокие цены на энергоресурсы, которые достигли максимальных показателей за последние недели. Даже несмотря на небольшое корректирующее падение.

Эксперт отметил, что внешнеполитическая обстановка остается стабильной. Так что от решений политиков до конца года финансовые рынки не ждут никаких неожиданностей. Российский рынок государственных облигаций начал восстанавливаться от резкого повышения ключевой ставки из-за высокой инфляции.

Аналитик Бабин отметил, что сейчас важно следить за последним в этом году решением Центрального банка. Если финансовый регулятор оставит диапазон ключевой ставки на прежнем уровне, это будет означать, что инфляция достигла своего пика.

«В ожидании этого инвесторы могут начать заранее вкладываться в облигации федерального займа. Их высокие доходности на фоне стабильности и укрепления рубля делают такие инвестиции очень выгодными для нерезидентов», — отметил Бабин.

Он пояснил, что вложение денег иностранными инвесторами позволит еще больше укрепить рубль. Если до конца года на мировых рынках не будет никакого потрясения, то курс доллара останется в диапазоне 69−71 рубля.