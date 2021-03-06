Россиянам дали совет, как сэкономить на электроэнергии

Чтобы сэкономить на электроэнергии, стоит отказаться от ламп накаливания и летом не сидеть дома, а больше гулять. Сохранить деньги поможет и многотарифный учет потребления электричества. Об этом РИА «Новости» рассказал ведущий эксперт направления «Экономика энергетики и климат» Центра стратегических разработок Олег Колобов.

«Расходы на освещение с использованием трех люминесцентных ламп мощностью 15 ватт каждая в зимние месяцы в Москве могут составлять 40-50 рублей в месяц, а в летние — 30-40 рублей в месяц. Однако расходы граждан на освещение во многом определяются классом энергоэффективности жилого дома, используемых осветительных приборов и ламп, а также образом жизни и применяемым тарифным планом», — объяснил Колобов.

Собеседник агентства добавил, что люди, которые которые используют лампы накаливания, сидят дома и жгут свет, платят больше. Он посоветовал заменить во всем доме устаревшие энергозатратные лампы на люминесцентные и светодиодные, которые позволят сэкономить от 70 до 90% расходов на освещение.

Колобов подчеркнул, что сберечь деньги поможет многотарифный учет потребления электричества и использование энергоэффективной бытовой техники не ниже класса А. Это особенно актуальный совет, так как летом во многих домах заработают кондиционеры.

Ранее в Министерстве энергетики России сообщили, что тарифы на тепло и электричество в 2021 году уже установили. По данным ведомства, они не будут расти из-за повышения утилизационного сбора на технику для добычи угля.