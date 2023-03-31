Транспорт 31 марта 2023, 14:19 Названы 5 самых дорогих японских автомобилей

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Автомобили из Японии продолжают пользоваться популярностью у россиян, причем нередко их выбор падает на дорогие модели премиум-класса. Об этом сообщило «ФедералПресс».

Так, одной из самых дорогих японских машин можно назвать Acura NSX стоимостью более 10 миллионов рублей. Это скоростное купе с гибридным мотором, который выпускается ограниченным тиражом. Еще одна популярная модель — Lexus Lm за 17 миллионов рублей. Это авто отличает экономичный расход бензина при мощном двигателе.

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Спорт-купе Lexus LC с 477 лошадиными силами под капотом можно купить за 12 миллионов рублей. Также в топ-5 попал мощный полноприводный автомобиль Toyota Tundra. Он обойдется покупателю в 10 миллионов рублей. Наконец, особой популярностью пользуется внедорожник Lexus Lx за 15 миллионов рублей.

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