Россиянам объяснили, как получить налоговый вычет за занятия спортом

В России можно будет получить налоговый вычет с суммы, потраченной на занятия спортом. Максимальная сумма годовых затрат, с которых можно получить часть денег обратно, — 120 000 рублей в год. Вернуть можно 13% от потраченной суммы. Детский омбудсмен по Татарстану Ирина Волынец поделилась с «360» памяткой, как это можно сделать.

Вычет можно будет получить за занятие спортом и фитнесом в 2022 году двумя способами. Есть возможность подать в ИФНС по месту жительства декларацию 3-НДФЛ по окончании налогового периода или обратиться с письменным заявлением к работодателю в этот же срок.

Для возврата части денег потребуются копия договора, чек, справка 2-НДФЛ, а также копии паспорта и ИНН. Также нужно будет предоставить банковские реквизиты и свидетельство о рождении ребенка, если вычет по расходам необходимо оформить на его спортивные занятия.

В Подмосковье закон о налоговом вычете за занятия в фитнес-клубах вступил в силу 1 августа. Об этом сообщил министр физической культуры и спорта региона Роман Терюшков.