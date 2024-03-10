Деньги 10 марта 2024, 04:12 Национальную лотерею в Британии проводили при поддержке ВТБ и Сбера Guardian: организатор британской национальной лотереи брал кредиты у ВТБ и Сбер Unsplash

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Компания-организатор национальной лотереи в Великобритании брала деньги в кредит у дочек российских банков ВТБ и Сбербанк. Об этом сообщила The Guardian.

По данным британской комиссии по азартным играм, европейская лотерейная группа Allwyn получила от российских банков кредит на сумму до 640 миллионов евро в 2020 году.

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Эти средства помогли снизить финансовую нагрузку на компанию, которая в тот момент участвовала в тендере на право стать оператором британской национальной лотереи. В итоге 15 марта 2022 года заявку фирмы одобрили.

Выигравший в лотерею миллиард рублей в лотерею житель Тюмени Юрий Семенов и его семья решили потратить средства на новую машину, квартиру и путешествие. Часть денег — направить на благотворительность.

Семеновы узнали о выигрыше 1 января. Они стали победителями новогоднего тиража. При этом женщина получила выигрышный билет в подарок от мужа на Новый год и отнеслась к такому презенту без особого энтузиазма.