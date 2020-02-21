Наценки на лекарста выросли впервые с 2016 года

Последний раз наценки росли в 2016 году, когда они составляли 25,8% от конечной стоимости. Наценки все это время снижались до 25,1% в 2017-м и 23,9% в 2018-м. В минувшем году они впервые выросли до 24,6%.

Согласно исследованию компании DSM Group, такое явление может быть связано с падением спроса на медикаменты.

При этом многие эксперты уверены, что такое вряд ли повторится в текущем году, так как после скандального повышения цен на медицинские маски в аптеках из-за вспышки коронавируса ФАС будет внимательно наблюдать за ритейлерами.

Ранее сообщалось, что эксперты составили список самых популярных лекарств у россиян в 2019 году. Из отчета следует, что чаще всего жители России страдали от проблем с пищеварением.