Россияне скупили больше 5 млрд лекарств в 2019 году. Какие препараты берут в аптеках чаще всего

Эксперты составили список самых популярных лекарств у россиян в 2019 году. Судя по всему, чаще всего жители России страдали от проблем с пищеварением.

Лучше всего в 2019 году продавались лекарства для пищеварительного тракта и обмена веществ (18,3% продаж от общего числа). К такому выводу пришли специалисты аналитической компании DSM Group, с результатами исследования ознакомился RT.

Чуть реже жители России покупают препараты для лечения заболеваний сердечно-сосудистой системы (14,8%). Дальше в порядке убывания следуют лекарства от болезней респираторной системы (12,4%), нервов (11,5%), костей и мышц (8,4%).

Всего за год в российских аптеках жители России купили 5,13 миллиарда упаковок лекарственных препаратов.

Уже понятно, что в 2020 году результаты будут очень сильно отличаться. Из-за вспышки коронавируса в Китае в аптеках, российских в том числе, выросли продажи противовирусных препаратов. На прошлой неделе россияне купили в 3,6 раз больше противовирусных лекарств, чем в тот же период годом ранее.