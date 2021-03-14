Налоговая и банки упростят взаимодействие

Налоговые органы с 17 марта получат расширенный доступ к сведениям о клиентах российских банков. Кредитные организации должны будут предоставлять налоговикам информацию в течение трех дней с момента поступления запроса, сообщило РИА «Новости».

Налоговая сможет запрашивать у банков копии паспортов клиентов, доверенностей, договоров на открытие счета, заявлений на его закрытие, и другие документы. Банки также должны будут предоставлять сведения о представителях клиента и бенефициарах.

Налоговые органы прежде получали данные о счетах и вкладах клиентов банков только в рамках проверок, теперь же эту информацию можно будет запрашивать вне проверок, отметила аналитик НРА Надежда Караваева. Нововведение призвано повысить контроль за денежными потоками физических и юридических лиц, включая их расходы. Караваева объяснила, что это позволит выявить тех, кто не декларирует доходы, и заставить участников «серой» зоны платить налоги, пополняя государственную казну.

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов ранее предложил ввести налог для «подозрительно богатых» россиян.