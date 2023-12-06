Деньги 06 декабря 2023, 23:01 Налог на сверхприбыль принес в российский бюджет 305 миллиардов рублей Силуанов: компании уплатили 305 миллиардов рублей налога на сверхприбыль РИА «Новости»

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Налог на сверхприбыль принес в российский бюджет 305 миллиардов рублей, и до Нового года эта сумма будет увеличиваться. Об этом сообщил глава Минфина России Антон Силуанов в интервью «Известиям».

«Мы видим, что мера и ожидания от этой меры сработали, общий объем доходов, который мы планировали собрать, в бюджет поступило больше 300 миллиардов рублей. Если быть точным, на данную неделю — 305 миллиардов рублей», — рассказал министр финансов.

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Силуанов напомнил, что у компаний есть выбор: заплатить налог на сверхприбыль в этом году по ставке 5% либо в следующем уже по ставке 10%.

В августе президент России Владимир Путин подписал законопроект о налоге на сверхприбыль для крупных отечественных компаний. Плательщиками стали компании, средняя доналоговая прибыль которых за 2021 и 2022 годы превысила миллиард рублей. Ставка повышенного налогообложения составит 10% от суммы превышения прибыли в период за 2021 и 2022 годы над финансовыми показателями за 2018 и 2019 годы. Оплатить налог необходимо до 28 января 2024 года.