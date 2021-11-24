«Налог на богатых» принес в бюджет России более 50 млрд рублей

В России введение прогрессивной шкалы НДФЛ позволило привлечь в бюджет страны более 50 миллиардов рублей. На доход указали в Счетной палате после аудита федерального бюджета за девять месяцев 2021 года.

Указанные в материалах данные привела газета «Известия». В докладе ведомства отмечено, что поступление «налога на богатых» составило 50,054 миллиарда рублей. Речь идет о налоговой сумме, «превышающей 650 000 рублей, относящейся к части налоговой базы, превышающей пять миллионов».

Новый налог в России действует с начала 2021 года. Доходы, превышающие пять миллионов рублей в год, облагаются повышенной ставкой в 15%. Поступившие от них налоговые сборы направят на лечение детей с редкими заболеваниями.

Летом «налог на богатых» предлагали повысить до 18%. В Общественной палате заявили, что на вырученные деньги можно обеспечить бесплатными лекарствами пенсионеров.