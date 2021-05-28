«Налог на богатых» предложили увеличить в России ради пенсионеров

«Налог на богатых» предложили повысить в России до 18%. На полученные деньги можно будет обеспечить пенсионеров бесплатными лекарствами, заявил член Общественной палаты Евгений Нифантьев.

По словам Нифантьева, увеличение НДФЛ на 2% для людей с доходом более пяти миллионов рублей позволило за год собрать 60 миллиардов рублей. Эту сумму направили в благотворительный фонд «Круг добра», занимающийся приобретением препаратов для тяжелобольных детей.

«Если мы повысим „налог на богатых“ еще на 3%, то есть с 15 до 18%, это позволит собирать дополнительно порядка 100 миллиардов рублей в год — средства, которые как раз нужно направлять на обеспечение пенсионеров бесплатными лекарствами», — процитировало РИА «Новости» члена ОП.

Нифантьев отметил, что россияне отнесутся к инициативе с пониманием, так как повышение не будет для них критичным. Вместе с тем будет удовлетворен запрос населения на справедливость, добавил он.

«Первичное повышение с 13 до 15% было воспринято гражданами положительно, но не как достаточная мера», — пояснил член Общественной палаты.

При этом он заявил, что полученные от увеличения налога деньги полностью не покроют расходы на лекарства. Недостающую сумму придется выделять из федерального бюджета. Но эти траты станут инвестициями в российскую фармацевтическую промышленность. В будущем они окупятся за счет налогов.