Российские знаменитости назвали размер своих пенсий

Российские знаменитости Ефим Шифрин, Никита Михалков и Татьяна Доронина назвали размер своих пенсий. Выяснилось, что самую маленькую выплату получает юморист. Об этом они рассказали журналу «Телепрограмма».

Самые низкие пенсии получают артисты, у которых нет никаких надбавок. В их числе оказался и 65-летний юморист Ефим Шифрин: размер его пенсии составил 13 496 рублей. Дело в том, что он продолжает работать — сниматься в кино, играть в театре и ездить на гастроли.

От 15 до 18 тысяч рублей получают телеведущие Роза Сябитова и Регина Дубовицкая, актеры Михаил Боярский, Андрей Ургант, Наталья Аринбасарова, а также Анатолий Вассерман и Александр Друзь. Певица Лолита получает чуть больше — 23 200 рублей.

«Нет ни званий, ни наград. Я категорический противник всего этого. Да, каждое звание или награда накидывает определенную сумму к пенсии, но мне этот претит. Я считаю, что Пугачева — последний человек, который заслуженно получил свои звания. И на ней надо было поставить точку. Остальным давать ордена и медали за выслугу лет» — отметила она.

Пенсия Николая Дроздова и Дмитрия Диброва составляет примерно 33 тысячи рублей. Больше них получают только актеры, которые заработали надбавки за звания заслуженных и народных артистов (СССР, РСФСР, РФ). Сумма надбавки составляет 30 тысяч рублей.

Ангелина Вовк рассказала, что без нее получала бы всего 17 тысяч рублей, но с доплатой ее пенсия достигает 47 тысяч. Лариса Гузеева, Елена Степаненко, Ирина Муравьева, Ирина Алферова, Елена Сафонова, Ирина Розанова, Елена Яковлева, Надежда Бабкина, Ирина Аллегрова, Лариса Долина, Борис Моисеев и Алла Пугачева получают от 48 по 55 тысяч рублей.

Еще больше получают звезды-орденоносцы. Такая надбавка начисляется только неработающим пенсионерам. Никита Михалков, Юрий Соломин и Татьяна Доронина получают дополнительные 23 тысячи рублей за то, что являются полными кавалерами ордена «За заслуги перед Отечеством». Общий размер пенсии каждого достигает 70 тысяч рублей.