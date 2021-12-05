Руководитель украинской организации «Нафтогаз» Юрий Витренко назвал «издевательством» то, что в Германии разрешили операторам газопровода «Северный поток — 2» создать немецкую дочернюю организацию, передали в Euractiv.

Витренко счел, что «Сеерный поток — 2» не соответствует законодательству Евросоюза, и его не должны сертифицировать.

«Сертифицировать только часть трубопровода не имеет смысла, это издевательство над правилами ЕС, и мы надеемся, что этого не произойдет», — уверил он, настаивая, чтобы на всех участках были альтернативные поставщики.

Ранее BNA приостановило сертификацию Nord Stream 2 AG до создания ее немецкой «дочки», чтобы та подала повторную заявку. Минэнерго Германии охарактеризовало решение как «исключительно регуляторное».

В связи с этим эксперт по энергетике, бывший участник Стратегической группы советников по поддержке реформ при правительстве Украины Карел Гирман заявил, что из-за проблем с сертификацией этой зимой «Северный поток — 2» не заработает. При том, что зима будет морозной, и могут быть проблемы с отоплением.