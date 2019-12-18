«Нафтогаз» готов отложить переговоры с Москвой до апреля-мая

«Надеюсь, что даже если контракт не будет подписан сейчас, то в апреле–мае вернемся к этой дискуссии с российской и европейской сторонами», — сказал руководитель компании.

По словам Коболева, введение американских санкций против российского газопровода «Серверный поток — 2» увеличит шансы на то, чтобы транзитный контракт с «Газпромом» был подписан в конце текущего — начале следующего года.

Глава «Нафтогаза» назвал возможное долгосрочное прекращение транзита по украинской территории большим вызовом для экономики.

Действующий транзитный договор между Россией и Украиной истекает 31 декабря 2019 года. «Нафтогаз» настаивает на заключении долгосрочного контракта с гарантированными объемами поставок, «Газпром» хочет подписать договор на год. Также российская компания настаивает на отказе от взаимных судебных притязаний. По решению Стокгольмского арбитража Москва должна выплатить «Нафтогазу» около трех миллиардов долларов. Сейчас это решение оспаривается.