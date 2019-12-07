«Нафтогаз» назвал «невозможным вариантом» предложение Медведева по газу

Ранее премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что, пока Киев продолжить требовать миллиардных выплат по судебным решениям, стороны о новом контракте договориться не смогут. По словам политика, «Нафтогаз» и «Газпром» должны найти решение, которое будет выгодно и той, и другой компании. Медведев призвал правительство Украины отступить от требования высоких тарифов на транзит газа.

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««Нулевой вариант» — это прежде всего выполнить решения арбитража, чтобы задолженность «Газпрома» перед «Нафтогазом» равнялась нулю», — выразил свое мнение исполнительный директор украинской компании на своей странице в Facebook.

Витренко также указал, что «Газпром» по решению Стокгольмского арбитража должен выплатить Украине 2,6 миллиарда долларов.

««Забыть о невыполнении договоренностей со стороны «Газпрома», простить «Газпрому» три миллиарда долларов и забрать исковые требования в новом арбитраже без адекватной компенсации — невозможный вариант», — подчеркнул топ-менеджер.

Ранее в Вене состоялись переговоры, в ходе которых Украина согласилась получать российский газ в качестве погашения задолженности «Газпрома». Витренко тогда отметил, что его компания готова не подавать новые иски. Впрочем, этот вариант возможен лишь в том случае, если Москва подпишет долгосрочный договор на транзит, покрывающий все расходы Украины. Исполнительный директор «Нафтогаза» заявил, что «невыполнение «Газпромом» своих обязательств по текущим контрактам» обязывает выплатить компенсацию украинской компании.

Министр энергетики России Александр Новак упомянул, что переговоры по газу продолжаются, причем весьма интенсивно. Главная тема обсуждения — урегулирование судебных разбирательств. По его мнению, транзит газа через Украину должен осуществляться на конкурентоспособных условиях.