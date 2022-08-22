Надежда на осень. Российские рестораторы пожаловались на сезонный спад продаж

Начиная с весны выручка общепита в России сократилась. Однако рестораторы рассчитывают на рост продаж осенью, после сезона отпусков. Они рассказали об этом РИА «Новости».

В первой половине марта оборот сократился больше чем на треть, рассказал ресторатор и соучредитель московских баров Stereo People Group Андрей Третьяков. Информацию подтвердили в ресторанах Buro TSUM и Grace Bistro. Однако посетители уже начали возвращаться.

Директор по развитию компании — владельца «Якитории» Александр Муратов заявил, что лето всегда было низким сезоном. Если сравнить поток клиентов в 2022 году и год назад, не будет большой разницы. Осенью россияне вернутся из отпусков и снова пойдут в общепит. С ним согласился совладелец сети ресторанов Black Star Burger Юрий Левитас.

«Осенью ожидаем увеличение числа гостей на 20% по сравнению с летним периодом благодаря окончанию периода отпусков и школьных каникул», — сказал он.

В этом году российский общепит также столкнулся с нехваткой некоторых продуктов, например овощей, салатов, рыбы, соусов и сиропов. Об этом рассказали в Федерации рестораторов и отельеров России.