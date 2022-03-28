Российские рестораны столкнулись с проблемой поставки продуктов

Российские рестораны столкнулись с трудностями с поставками продуктов. Речь идет об овощах, салатах, рыбе, соусах и сиропах. Об этом «Известиям» рассказали в Федерации рестораторов и отельеров России (ФРиО). Также ситуацию подтвердили в ряде ресторанов.

«Мы видим перебои в поставках разных категорий товаров, в основном ингредиентов — соусов, сиропов, пасты. Они важные части блюд, без некоторых ингредиентов не обойтись», — рассказали в одной из сетей кофеен.

Представители отрасли называют несколько причин возникших у рестораторов проблем. В частности, ряд товаров перестал поставляться в принципе, на другие выдвигаются особые условия, вынуждающие общепит вести поиск новых поставщиков. На это необходимо время. При этом проблемы возникают не только с иностранной, но и с отечественной продукцией.

«Несмотря на то что российские производители заинтересованы в продаже скоропортящихся овощей, растет их себестоимость за счет импортных составляющих, которые присутствуют в разном соотношении в производстве всех овощей и зелени», — сказал изданию источник на плодоовощном рынке.

Минсельхоз для обеспечения потребностей внутреннего рынка, в том числе общепита, инициировал обнуление импортных пошлин на овощную группу до 30 сентября текущего года. Решение уже принято на заседании Совета Евразийской экономической комиссии.