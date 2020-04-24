Набиуллина предсказала «взрыв» инфляции после раздачи денег россиянам

Выплаты денег населению актуальны как мера социальной поддержки. Ее использование в качестве инструмента денежно-кредитной политики приведет к «взрыву» инфляции. Об этом на онлайн-конференции по итогам заседания совета директоров регулятора заявила глава ЦЮ Эльвира Набиуллина.

По данным ТАСС, она предложила представить, что Центробанк напечатал деньги и раздал их россиянам по нулевой ставке.

«К чему это приведет? Я напомню 1990-е годы. Это приведет к „взрыву“ инфляции, и люди, которые получат эти денежные знаки, им будет на них тяжело что-то купить», — сказала Набиуллина.

Она добавила, что правительство страны уже выплачивает пособия по безработице и выдает компаниям гранты на выплаты зарплат.

В интервью «Первому каналу» мэр Москвы Сергей Собянин назвал плохой идеей выплаты россиянам из региональных бюджетов. Он заявил, что они «просто треснут» и не хватит денег на здравоохранение.