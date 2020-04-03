Идею о выплатах россиянам денег из-за коронавируса не поддержали

Выплаты на руки всем россиянам из региональных бюджетов в нерабочие дни из-за пандемии — это плохая идея. Иначе денег на здравоохранение просто не хватит.

«Вы знаете, там тоже дискуссия идет о том, что надо немедленно всем выплатить из бюджета. Это тоже неправильно. Бюджеты треснут, они не смогут даже обеспечивать систему здравоохранения и так далее», — заявил мэр Москвы Сергей Собянин во время интервью «Первому каналу».

Он добавил, что в сложившейся ситуации бизнес в России должен проявить свою социальную позицию и поддержать своих сотрудников, которые временно не могут работать. В поддержке сейчас остро нуждаются сектора торговли, услуг и гостиничного бизнеса. Это те отрасли, которым реально нужно помогать.

2 апреля президент России Владимир Путин во время второго обращения к нации из-за пандемии коронавируса объявил весь апрель нерабочим. В большинстве регионов местные власти ввели режим строгой изоляции. В ближайшие дни людям запретили без веского повода выходить на улицу. В Москве и Московской области действует система штрафов за нарушение режима. В России зафиксировали 4149 случаев заражения 2019-nCoV. От COVID-19 скончались 34 человека.