11 ноября 2022, 21:04
Набиуллина назвала будущее «как никогда туманным»
Глава ЦБ Набиуллина заявила о «туманном» будущем
Глава Банка России Эльвира Набиуллина в ходе форума Finopolis отметила, что будущее в настоящее время очень туманно, сообщило РИА «Новости».
Во время представления выступающих на мероприятии спикеров она упомянула имя своего бывшего первого заместителя Сергея Швецова.
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«Для нас в Центральном банке он выступал всегда внутренним футурологом, и сейчас, когда будущее, как никогда, туманно, мы, конечно, особенно скучаем по вам», — заявила глава ЦБ.
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Первый зампредседателя Банка России Сергей Швецов ушел со своего поста в марте 2022 года. Сейчас он руководит наблюдательным советом Московской биржи.
Ранее глава Банка России Эльвира Набиуллина заявила об ужесточении ситуации в мировой экономике, поэтому не исключила масштабный кризис. По ее словам, осенью баланс рисков мировой экономики сместился в сторону более жесткого варианта развития ситуации.
Глава ЦБ не исключила кризис, который по масштабам будет сопоставим с 2008–2009 годами.
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