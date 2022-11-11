Деньги 11 ноября 2022, 21:04 Набиуллина назвала будущее «как никогда туманным» Глава ЦБ Набиуллина заявила о «туманном» будущем РИА «Новости»

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Глава Банка России Эльвира Набиуллина в ходе форума Finopolis отметила, что будущее в настоящее время очень туманно, сообщило РИА «Новости».

Во время представления выступающих на мероприятии спикеров она упомянула имя своего бывшего первого заместителя Сергея Швецова.

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«Для нас в Центральном банке он выступал всегда внутренним футурологом, и сейчас, когда будущее, как никогда, туманно, мы, конечно, особенно скучаем по вам», — заявила глава ЦБ.

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Первый зампредседателя Банка России Сергей Швецов ушел со своего поста в марте 2022 года. Сейчас он руководит наблюдательным советом Московской биржи.

Ранее глава Банка России Эльвира Набиуллина заявила об ужесточении ситуации в мировой экономике, поэтому не исключила масштабный кризис. По ее словам, осенью баланс рисков мировой экономики сместился в сторону более жесткого варианта развития ситуации.

Глава ЦБ не исключила кризис, который по масштабам будет сопоставим с 2008–2009 годами.