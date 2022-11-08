Набиуллина предрекла масштабный кризис в мировой экономике | 360°

Деньги 08 ноября 2022, 12:24 Набиуллина предрекла масштабный кризис в мировой экономике Глава ЦБ Набиуллина: риски экономики в последние месяцы ушли в сторону жесткого варианта РИА «Новости»

Читать 360tv в

Ситуация в мировой экономике и баланс рисков в последнее время сместились в сторону жесткого варианта развития событий. Об этом заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина на заседании комитетов Госдумы, рассматривающих «Основные направления единой государственной денежно-кредитной политики на 2023 и период 2024–2025 годов». Трансляция заседания велась на сайте нижней палаты российского парламента.

«За последние месяцы ситуация и баланс рисков для мировой экономики <...> несколько сместились, если не в сторону полномасштабного глобального кризиса, но более жесткого варианта развития ситуации», — заявила Набиуллина.

Реклама

По ее словам, в этом сценарии повышения ставок ведущими центральными банками не хватит, чтобы вовремя затормозить рост инфляции.

Реклама

«Ставки будут высокими, менее предсказуемыми дальше, это будет давить на рост глобальной экономики, снижать стоимость активов, вырастут риски финансовой стабильности», — заметила глава ЦБ.

Она обратила внимание на усиливающуюся геополитическую напряженность. По мнению Набиуллиной, усиление антироссийских санкций станет еще одним фактором ухудшения ситуации в глобальной экономике.

«В итоге мы можем увидеть кризис, сопоставимый по масштабам с 2008–2009 годами», — сказала она.

Председатель Банка России отмечала, что внешние условия для экономики страны изменились надолго, если не навсегда, написал RT.