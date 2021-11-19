На увеличение прожиточного минимума и МРОТ выделят 30 миллиардов рублей

На повышение прожиточного минимума и минимального размера оплаты труда (МРОТ) в 2022 году выделят порядка 30 миллиардов рублей. Об этом заявил Министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков. Его слова передало агентство «Интерфакс».

«На повышение прожиточного минимума и МРОТ из федерального бюджета будет направлено порядка 30 млрд рублей», — сказал он журналистам.

Глава Министерства труда отметил, что согласно указу президента, в новом году прожиточный минимум на человека составит 12 654 рубля. Прирост при этом измеряется в 8,6% по сравнению с 2021 годом.

Таким образом, трудоспособное население имеет право рассчитывать на 13 793 рубля за свою работу, пенсионеры — на выплаты в 10 882 рубля, дети — на 12 274 рубля на свое содержание, уточнил Котяков.

Поправки об увеличении прожиточного минимума на 8,6% в 2022 году президент России Владимир Путин поручил подготовить 18 ноября 2021 года.