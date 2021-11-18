Путин предложил увеличить прожиточный минимум в 2022 году

Президент России Владимир Путин предложил увеличить прожиточный минимум на 2022 год на 8,6%. Его сумма достигнет 12 654 рубля.

Путин отметил, что в проекте федерального бюджета на 2022 год планировалось увеличить прожиточный минимум на 2,5%. Он подчеркнул, что этого уровня индексации недостаточно, потому что он значительно отстает от уровня текущей инфляции. Вместо этого глава государства предложил увеличить прожиточный минимум сразу на тысячу рублей — сейчас его размер составляет 11 653 рубля.

«Предлагаю на 2022 год установить более высокую планку прожиточного минимума, увеличить его опережающими темпами по сравнению с инфляцией, а именно на 8,6%. В абсолютных цифрах в целом по стране прожиточный минимум должен вырасти до 12 654 рублей в месяц — это на одну тысячу рублей больше, чем сегодня», — сказал президент. Его слова процитировал ТАСС.

Президент также отметил, что в 2022 году МРОТ вырастет на 8,6% — до 13 890 рублей. сейчас размер МРОТ равен 12 792 рубля.

Путин подчеркнул, что внесет в Госдуму поправки об увеличении МРОТ и прожиточного минимума в ближайшие дни. Он также назвал социальный блок ключевым приоритетом в бюджете страны.