На полях ПМЭФ встретятся партнеры Росконгресса

На полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) пройдут не только бизнес-диалоги представителей предпринимательских сообществ европейских и азиатских стран. В формате бизнес-румов встретятся представители международных партнеров Фонда Росконгресс. Он является крупнейшим организатором выставочных, деловых, культурных и спортивных событий.

В деловую программу уже вошли завтрак Сбера, завтрак для представителей фармацевтических компаний и IT завтрак. В дополнение к ним состоятся Российский форум малого и среднего предпринимательства, Молодежный форум, мероприятия по линии ШОС, БРИКС и АСЕАН, Региональный консультативный форум B20, Форум креативного бизнеса и форум «Лекарственная безопасность», а также мероприятия по арктической и африканской повестке.

Полный список мероприятий опубликован на официальном сайте ПМЭФ.

Фонд Росконгресс был создан в 2007 году в соответствии с решением президента Российской Федерации. На его мероприятия собираются участники из 208 стран. Аналитическую работу проводят свыше пяти тысяч российских и зарубежных экспертов. У фонда 133 внешнеэкономических партнера в 70 странах мира.

Ранее сообщалось, что в рамках деловой программы состоится традиционный «Бизнес-диалог Россия — Франция», где будут обсуждаться укрепление экономических отношений двух стран.