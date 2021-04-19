В рамках деловой программы Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) состоится традиционный «Бизнес-диалог Россия — Франция». На мероприятии будут подняты темы укрепления экономических отношений двух стран.

«Многие годы ПМЭФ является одной из ведущих деловых площадок для диалога и укрепления экономических связей между Россией и Францией. Приоритетными направлениями являются проекты в области развития цифровой экономики, промышленности будущего, а также сохранения климата и экологии», — сообщил президент Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин.

В 2018 году Франция получила почетный статус гостя ПМЭФ. Помимо этого, в панельной дискуссии «Бизнес-диалог Россия — Франция» принимали участие президент РФ Владимир Путин и глава Франции Эммануэль Макрон.

Под патронатом президентов России и Франции создана и успешно функционирует площадка двустороннего взаимодействия по линии гражданских обществ — форум «Трианонский диалог». Дискуссии по этой линии также ежегодно проходят в рамках деловой программы ПМЭФ.

В 2020 году состав Совета делового сотрудничества Россия — Франция, который с российской стороны возглавил глава ОАО «РЖД» Олег Белозеров, был обновлен.

«2021 год объявлен „перекрестным“ годом межрегионального сотрудничества между Россией и Францией. В течение 2021 года будет организован целый ряд совместных проектов в области экономики, образования, здравоохранения, культуры», — заявил генеральный директор франко-российской торгово-промышленной палаты Павел Шинский.

Организаторами мероприятия выступают Российский союз промышленников и предпринимателей, Франко-российская торгово-промышленная палата, «МЕДЕФ Интернасиональ» и фонд «Росконгресс» — социально ориентированный нефинансовый институт развития, крупнейший организатор разных мероприятий, созданный в соответствии с решением Владимира Путина.