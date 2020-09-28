Ответственность за навязывание банковских услуг перестроит сегмент кредиток

Поправки к закону «О потребительском кредите», которые запрещают банкам навязывать клиентам дополнительные услуги при оформлении кредитных карт, перестроят этот сегмент. Кредитки никуда не денутся, но банки больше не будут делать на них ставку. Об этом «360» рассказал независимый экономический эксперт Антон Шабанов.

«Я не думаю, что это (поправки к закону — прим. ред.) приведет именно к исчезновению сегмента банковских кредитных карт, потому что это очень выгодный для банков сегмент, они на нем очень хорошо зарабатывают. Но сам по себе сегмент будет очень сильно переработан, его бизнес-модель будет изменена, если поправки примут», — поделился своими мыслями Шабанов.

Собеседник добавил, что направление кредитных карт уже не будет таким маржинальным, как раньше, так как «довешивать» оформление кредиток каким-нибудь страхованием не получится.

Ранее Ассоциация банков России (АБР) направила главе думского комитета по финансовому рынку Анатолию Аксакову письмо, в котором сообщила, что ужесточение наказания за навязывание дополнительных услуг может вызвать сложности в выдаче кредитных карт. Само понятие навязанных услуг в новом законе размыто. Банки могут отказаться от кредиток в пользу наличных.

Поправки к закону «О потребительском кредите», которые запрещают навязывать дополнительные услуги при оформлении кредитных карт, правительство внесло в Госдуму весной. Документ уже прошел первое чтение. Депутаты продолжат рассматривать поправки в октябре.