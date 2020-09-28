Ответственность за навязывание банковских услуг перестроит сегмент кредиток
«Я не думаю, что это (поправки к закону — прим. ред.) приведет именно к исчезновению сегмента банковских кредитных карт, потому что это очень выгодный для банков сегмент, они на нем очень хорошо зарабатывают. Но сам по себе сегмент будет очень сильно переработан, его бизнес-модель будет изменена, если поправки примут», — поделился своими мыслями Шабанов.
Собеседник добавил, что направление кредитных карт уже не будет таким маржинальным, как раньше, так как «довешивать» оформление кредиток каким-нибудь страхованием не получится.
Ранее Ассоциация банков России (АБР) направила главе думского комитета по финансовому рынку Анатолию Аксакову письмо, в котором сообщила, что ужесточение наказания за навязывание дополнительных услуг может вызвать сложности в выдаче кредитных карт. Само понятие навязанных услуг в новом законе размыто. Банки могут отказаться от кредиток в пользу наличных.
Поправки к закону «О потребительском кредите», которые запрещают навязывать дополнительные услуги при оформлении кредитных карт, правительство внесло в Госдуму весной. Документ уже прошел первое чтение. Депутаты продолжат рассматривать поправки в октябре.