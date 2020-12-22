Россиян предупредили о повышении цен на мобильную связь

Мобильная связь и домашний интернет могут вырасти в цене сразу на 10-15% в новом году. Это, по мнению аналитиков, связано с растущим спросом на услуги связи и интернет.

Потребление интернет-трафика ежегодно увеличивается на 50-60%, рассказал газете «Известия» генеральный директор TelecomDaily Денис Кусков. Это значит, что операторы должны наращивать емкости сетей, что в свою очередь требует немалых затрат.

Сейчас оборудование для строительства сетей в основном везут из-за рубежа. Падение стоимости рубля, соответственно приводит к его удорожанию. Кроме того на цену влияет необходимость исполнять требования нормативно-правовых актов Российской Федерации, добавил эксперт.

Он напомнил, что помимо закона Яровой, в следующем году добавится реализация проекта «Доступный интернет». Это значит, что операторы должны будут предоставить бесплатный доступ к социально-значимым ресурсам на территории РФ. Все финансовые издержки этого проекта также лягут на них.

Помимо перечисленных убытков компаний, предоставляющих услуги связи, аналитик iKS-Consulting Максим Савватин добавил падение доходов операторов от роуминга. Россияне в этом году очень мало путешествовали из-за пандемии, соответственно, роуминговые услуги практически не были затребованы.

В России уже проводят научно-исследовательские работы по внедрению 6G-технологий. Это при том, что пока в стране нет и предыдущего поколения — пятого. Рассказываем об этой еще мистической скорости связи и разбираемся, кому такие мощности будут доступны.