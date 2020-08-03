В России уже проводят научно-исследовательские работы по внедрению 6G-технологий. Это при том, что пока в стране нет и предыдущего поколения — пятого. Рассказываем об

этой еще мистической скорости связи и разбираемся, кому такие мощности будут доступны.

Глава Минпромторга Денис Мантуров сказал, что в России есть планы развития сетей шестого поколения (6G), но пока они находятся на начальном этапе — в статусе научно-исследовательских работ. Вот только прежде чем говорить о 6G, нужно развить на 100% сети 5G. По словам Мантурова, когда пятое поколение окончательно одобрят в России, отечественным компаниям потребуется до трех лет, чтобы запустить проекты по созданию сетей 5G.

В конце июля первым в России, кто получил лицензию на пользование 5G, стал МТС. В компании отметили, что сначала пользователями сети станут крупные предприятия, например нефтегазовые.

Шестое поколение мобильной связи планируют разработать в ближайшие 10 лет. В июле компания Samsung изложила свое видение развития 6G. Ожидается, что поколение затронет все аспекты повседневной жизни, если 5G даст толчок к росту мобильного гейминга, стриминговых сервисов, устройств интернета вещей и беспилотных автомобилей.

По мнению специалистов, разработка систем шестого поколения закончится в 2028 году, а массовому потребителю станет доступна в 2030-м. В компании полагают, что 6G откроет дорогу таким сервисам, как дополненная реальность и голограммы.

Пиковая скорость передачи данных, по оценкам Samsung, составляет тысячу гигабит в секунду, а задержка — менее 100 микросекунд. Чтобы обеспечить такую работу, специалисты из компании предлагают использовать терагерцевый диапазон частот, новые антенные технологии для расширения зоны охвата сигналов высокочастотного диапазона, передовые дуплексные технологии, развитие топологии сети, а также начать применение искусственного интеллекта в беспроводной связи.

Вклад в будущее

Технический директор Qrator Labs Артем Гавриченков в разговоре с «360» отметил, что рано глубоко анализировать 6G, потому что даже пятого поколения пока нет в России. Тем более что понятие быстроты относительное. Какие-то 10 лет назад скорость 3G считалась высокой, но годы прошли — и теперь соцсети «ВКонтакте» или Facebook даже не откроются при таком поколении связи — слишком медленно.

Хоть пока 6G кажется сказкой, Гавриченков уверен, что доступ к этому поколению связи будет у всех россиян, а не только у каких-то ведомств или военных. У новых систем всегда есть два применения: гражданское и специализированное. То есть 6G будет своим как для военных, так и для россиян, далеких от армии.

Однако жизнь людей при такой скорости почти не изменится.

В основном никаких [не даст преимуществ]. Эта технология позволит в 2028 году заходить на сайты, потому что нынешняя технология заходить на сайты этим же людям не позволит, она устареет Артем Гавриченков.

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Гавриченков объяснил, что у мобильных операторов не будет проблем с внедрением потенциального 6G, потому что они обычно делают запас для «железа». Например, оборудование сейчас рассчитано на сети 4G, но когда появится пятое поколение, технику быстро обновят программным путем.

Нет контента даже для 5G

Гендиректор информационно-аналитического агентства TelecomDaily Денис Кусков в беседе с «360» подчеркнул, что 6G — это не только большая скорость, но и меньшее время задержки. Шестое поколение, считает Кусков, не будет отдельно для каких-то ведомств или властей, а будет предоставлено в том числе простым россиянам.

В то же время в данный момент в России нет контента, который требовал бы даже сетей пятого поколения.

Нет такого контента, который требовал бы сетей пятого поколения прямо сейчас. Шестое поколение нам сейчас не надо. Пятое может рассматриваться как мир индустриального интернета Денис Кусков.

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Доцент кафедры сетей связи и передачи данных СПбГУТ имени Бонч-Бруевича Мутханна Аммар считает, что вместе с появлением 6G начнется работа над такими пока сказочными вещами, как голограммы, роботы-аватары и так далее.

«Можно считать, что 5G в плане разработки реализовано и некоторые страны запустили. В 6G будут заниматься больше вопросами защиты информации, которые не смогли решать в рамках пятого поколения», — заключил Аммар.