Юрист решил подать иск в суд на Деда Мороза

Юрист Игорь Мирзоев решил подать в суд на Деда Мороза. Мужчина ждет свои подарки уже 23 года, но они так и не приходят. Об этом он рассказал сайту телеканала «Звезда».

Мирзоев рассказал, что в свое время от так и не получил подарки от волшебника, который по сути, должен безвозмездно исполнять все заветные желания. Мужчина решил зайти в официальное сообщество Дедов Морозов в Великом Устюге в соцсети ВКонтакте и узнал, что за образами добрых волшебников стоит акционерное общество, зарегистрированое еще в 1998 году.

«Исковое заявление я отправил только вчера по почте. Я думаю, что оно придет в суд только через пять дней примерно. Судья либо примет, либо оставит без движений, если какие-то документы нужно будет достать, других вариантов нет», — сообщил он.

Свое решение мужчина объяснил тем, что волшебник должен сам дарить подарки, а не зарабатывать на людях и детях. По его словам, это акционерное сообщество продает открытки и праздничные услуги Дедов Морозов.

«Я думаю, что это как-то неправильно, что они дают какую-то надежду людям, обещают новогодних чудес и подарков, а по факту работают только в одну сторону, забирают денежки за каждый Новый год с населения», — пояснил Мирзоев.

Юрист также попросил суд взыскать с сообщества Дедов Морозов 10 миллионов рублей за моральный ущерб. По словам мужчины, он ждет подарки уже 23 года, а они так и не приходят.