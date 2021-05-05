Раскрыт способ накопления капитала на 10% от зарплаты

Совет отечественных и мировых финансистов откладывать не менее 10% от зарплаты связан не только с необходимостью покрывать текущие расходы. Психологически человеку легче регулярно сберегать десятую часть дохода, чем его половину за один раз.

Об этом агентству экономических новостей «Прайм» рассказал основатель и СЕО финтех-компании «Деньги Вперед» Павел Гужиков. По его словам, в любом бюджете всегда есть пятая часть «утекающих» денег, которые ни на что содержательное не тратятся.

«Урезать свои потребности сильно не придется, а отказаться от ежедневного кофе по дороге на работу, спонтанных покупок на кассе супермаркета или неиспользуемых подписок в смартфоне будет полезно не только для кошелька, но и для здоровья», — предположил Гужиков.

По его словам, 10% дохода можно не только откладывать, но и инвестировать. Деньги не должны лежать мертвым грузом, они должны работать, увеличивая капитал. Эксперт посоветовал использовать особый инструмент — сложный процент. Доходы начисляются на доходы, генерируя новую прибыль. Так скромная часть зарплаты за несколько десятков лет сможет превратиться в круглую сумму, которая пригодится в дальнейшей жизни.

Гужиков подчеркнул, что при накоплении пассивного дохода следует забыть о сиюминутных потребностях. Начало сначала позаботиться о качественной еде, жилье, здоровье и образовании. Переходить к формированию капитала на долгий срок можно будет уже потом.

По мнению эксперта ИК «Универ Капитал» Сергея Дроздова, действия Вашингтона приводят в нестабильности и ослаблению доллара. В долгосрочном плане он продолжит плавно падать.