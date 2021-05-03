Россиянам объяснили опасность вложений в доллар

Главную опасность для вложения в доллар представляет не политика дедолларизации, проводимая Россией, а действия властей США. Таким мнением поделился эксперт ИК «Универ Капитал» Сергей Дроздов.

В беседе с агентством «Прайм» Дроздов отметил, что в основном негативное влияние на курс доллара оказывают проводимые администрацией Штатов массированные вливания денег, бесконтрольное наращивание американского внешнего долга, а также ухудшение платежного баланса США и рост дефицита бюджета страны.

Эти факторы, как пояснил эксперт, приводят к ослаблению доллара к корзине валют. При этом такое ослабление — плавное, поскольку долларовая масса слишком велика.

«Видимо, доллар в долгосрочном плане продолжит слабеть к корзине валют», — предположил Дроздов.

Россиянам, которые стремятся к финансовой независимости, нужно научиться ставить цели и работать на их финансовый результат. При этом цели могут быть разные: как краткосрочные, так и среднесрочные, и долгосрочные. При этом работать ради работы — неправильный подход, который не приведет вас к финансовой независимости и к возможности большого заработка.