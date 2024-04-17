Деньги 17 апреля 2024, 03:25 МВФ повысил прогноз роста ВВП России МВФ повысил прогноз роста ВВП России в 2024 году до 3,2% вместо прошлых 2,6% Freepik

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Международный валютный фонд (МВФ) улучшил прогноз по росту экономики России на этот год. Ожидают, что ВВП страны поднимется на 3,2%, вместо 2,6%, которые предполагали до этого. Газета «Известия» спросила мнение экспертов на этот счет.

«На наш взгляд, рост российской экономики ранее МВФ недооценивали, если еще осенью прошлого года прогнозировал, что за весь 2023 год российская экономика не вырастет более чем на 1,7%, а в итоге рост российского ВВП составил 3,6%», — заявила ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова.

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Как рассказала журналистам руководитель отдела макроэкономического анализа «Финам» Ольга Беленькая, сильные данные по активности экономики в стране за прошлый год и за начало этого привели к пересмотрам прогнозов экономического роста России и на 2024 год в сторону повышения. По ее словам, прогноз МВФ сейчас оказался самым оптимистичным, по сравнению с другими известными предположениями.

Ранее директор департамента коммуникаций Международного валютного фонда Джули Козак заявила, что конфискация странами Запада замороженных активов России обернется проблемами для всей валютной системы мира. Она отметила, что после изъятия активов РФ могут последовать судебные разбирательства и разные меры реагирования.