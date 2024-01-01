Общество 01 января 2024, 17:32 Путин оценил состояние российской экономики Путин назвал контролируемой ситуацию с инфляцией в России РИА «Новости»

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Президент России Владимир Путин заявил, что ситуация с инфляцией в стране находится под контролем. Об этом он сказал на встрече с военнослужащими в госпитале имени Вишневского.

«Падение ВВП мы отыграли и ушли вперед. Для нас это принципиальный вопрос. Все говорит о том, что экономика функционирует устойчиво. Цены выросли, чуть-чуть инфляция подросла, но все контролируемо», — заявил глава государства.

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Председатель Центрального банка Эльвира Набиуллина отмечала, что денежно-кредитная политика регулятора оказалась недостаточно жесткой в 2023 году в условиях нарастающей инфляции.

По ее словам, для недопущения роста цен во второй половине года нужно было принимать решение о повышении ключевой ставки еще весной, писал RT.

Росстат сообщал, что в ноябре инфляция держалась на отметке 7,48%. По прогнозам Министерства экономического развития и Центробанка, это предел верхней границы.