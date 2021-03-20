МВФ оценил темпы восстановления мировой экономики

Мировая экономика восстанавливается быстрее, чем ожидалось, но многие проблемы еще сохраняются. С таким заявлением выступил первый заместитель главы Международного валютного фонда (МВФ) Джеффри Окамото.

По его словам, согласно январским прогнозам, мировая экономика в 2021 году должна была увеличиваться на 5,5%, сообщил ТАСС.

«Однако появляются перспективы более быстрого восстановления благодаря дополнительному бюджетному стимулированию, особенно в США, и перспективам более масштабной вакцинации», — сказал Окамото.

Однако в большинстве стран ВВП остается намного ниже докризисных показателей. Китаю практически удалось завершить восстановление и вернуться к докризисным уровням роста, опередив все крупные экономики.

Тем не менее все еще остаются существенные риски, в том числе новые штаммы коронавируса. Неопределенность в отношении экономического восстановления, по словам первого замглавы МВФ, исключительно велика.

«Мы не знаем, насколько затянется кризис в сфере здравоохранения. Доступ к вакцинам остается весьма неравномерным как в развитых, так и в развивающихся странах», — отметил Окамото.

Важным принципом для взаимодействия МВФ с Киевом является независимость Нацбанка Украины и антикоррупционных учреждений страны. Об этом в марте заявил директор пресс-офиса фонда Джерри Райс.