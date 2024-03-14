Деньги 14 марта 2024, 17:59 МРОТ в России увеличат вдвое к 2030 году Голикова: МРОТ к 2030 году составит 35 тысяч рублей РИА «Новости»

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Минимальный размер оплаты труда (МРОТ) к 2030 году в России должен вырасти вдвое. Об этом заместитель председателя правительства России Татьяна Голикова доложила президенту Владимиру Путину в ходе совещания с правительством.

«К 2030 году МРОТ должен вырасти вдвое — до 35 тысяч рублей, чтобы позитивно отразиться на заработных платах в бюджетной сфере и экономике в целом, и увеличении социальных пособий», — сказала она.

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Голикова также заверила, что все поручения президента будут выполнены.

Ранее Путин анонсировал существенное повышение МРОТ в 2024 году. С января индексация МРОТ составила 18,5% — до 19 242 рублей. Соотношение минимального размера оплаты труда с медианной зарплатой с 2025 года составит не менее 48%.