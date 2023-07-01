Деньги 01 июля 2023, 12:19 МРОТ в 2024 году вырастет до 20 тысяч рублей — депутат Депутат ГД Нилов: для повышения МРОТ надо ввести прогрессивную шкалу налогообложения РИА «Новости»

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В следующем году минимальный размер оплаты труда в России повысится до 20 тысяч рублей, рассказал Ura.ru глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов, замруководителя фракции ЛДПР Ярослав Нилов. По его словам, для увеличения МРОТ в стране необходимо вводить прогрессивную шкалу налогообложения.

Парламентарий объяснил, что в 2024 году МРОТ, определяемый федеральным законом, повысят на 18,5%, после чего он составит около 20 тысяч рублей. Нилов добавил, что и эту сумму в ЛДПР считают недостаточной. По его мнению, для решения вопроса в России нужно ввести прогрессивную шкалу налогообложения.

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«Тех, кто получают маленькие зарплаты, освобождать от подоходного налога, а тем, кому выплачивают, скажем, по миллиону в месяц, налоговую ставку сделать выше», — уточнил Ярослав Нилов.

Зампред правительства Татьяна Голикова заявила, что повышение МРОТ со следующего года позволит дополнительно пополнить бюджет на всех уровнях. Она отметила, что благодаря этому решению у 4,8 миллиона россиян вырастет зарплата.