Москвичам повысили прожиточный минимум в третьем квартале 2020 года

Согласно тексту документа, прожиточный минимум для трудоспособного населения Москвы составляет 20 589 рублей, для пенсионеров — 12 722 рубля, для детей — 15 582 рубля.

Прожиточный минимум рассчитывается из цены потребительской корзины, где содержится минимальный набор продуктов питания, товаров и услуг, которые человек должен получать в месяц. Итоговая сумма учитывает необходимые платежи и сборы.

Законопроект о новом способе расчета прожиточного минимума и минимального размера оплаты труда рассматривают сейчас в Госдуме. Авторы документа предложили рассчитывать обе суммы исходя из медианного дохода и медианной зарплаты.

Медианный уровень МРОТ — это средняя величина заработка всех россиян. То есть одна половина населения получает зарплату выше этого уровня, а вторая — ниже. 43% от получаемой суммы составит единый МРОТ, на который будут ориентироваться региональные власти.

Прожиточный минимум будет рассчитываться по такому же принципу. Итоговая сумма составит 42% от медианного дохода. В абсолютном выражении это 11 653 рубля. В случае принятия закона он начнет действовать с 1 января 2021 года.